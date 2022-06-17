В Казани 18 июня из-за соревнований по триатлону изменится схема движения некоторых автобусов

Фото: Владимир Васильев (архив)

В субботу, 18 июня, в Казани временно изменятся маршруты движения общественного транспорта. Это связано с проведением в городе соревнований по триатлону Ironstar 113 & Olimpic Kazan 2022 в рамках турнира Ironstar Timerman Cup.

Временно изменятся схемы движения автобусов №22, №28, №28а и №89, предупреждает казанская мэрия. Они будут курсировать по измененным маршрутам с 6.00 до 17.00.

От центра Казани к Энергетическому университету автобусы №22, №28 и №89 будут ходить по ул. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачной — площади Тысячелетия. Далее они продолжат движение по привычным маршрутам.

Фото: Максим Платонов (архив)

В обратном направлении автобусы №22, №28а и №89 проедут через площадь Тысячелетия — ул. Лево–Булачную — ул. Пушкина. Далее они будут следовать по обычным маршрутам.

Напомним, что 18 июня в Казани также перекроют некоторые дороги. Движение ограничат:

с 6.00 до 17.00 18.06.2022: по Кремлевской дамбе, ул. Декабристов (в направлении Московского района до ул. С. Хакима — 1,5 правые полосы);

с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул. Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Чистопольской — полное ограничение движения с возможностью сквозного

проезда со стороны ул. Алексея Козина и ул. Нигматуллина);

проезда со стороны ул. Алексея Козина и ул. Нигматуллина); с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — местный проезд по ул. Фатыха Амирхана (от дома №3 до ул. Сибгата Хакима — полное ограничение);

с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — по ул. Чистопольской (от кругового движения ул. Сибгата Хакима — ул. Чистопольская до второго съезда к стадиону «Ак Барс Арена» — приостановление двух правых полос движения);

с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление двух направлений движения), вокруг

стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения);

стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения); с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — на съезде с пр. Ямашева по нижнему мосту к дому №122б по пр. Ямашева (полное приостановление движения);

с 6.00 до 13.00 18.06.2022 — на съезде с пр. Ямашева по нижнему мосту (у дома №39 по ул. Сибирский Тракт) (полное приостановление движения);

с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул. Фатыха Амирхана (съезд с ул. Фатыха Амирхана от ул. Алексея Козина до ул. Сибгата Хакима — приостановление

направления движения);

направления движения); с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по мосту «Миллениум», ул. Фатыха Амирхана, ул. Вишневского (от ул. Сибгата Хакима до съезда на ул. Николая Ершова

в направлении центра ‒ 1,5 правые полосы);

в направлении центра ‒ 1,5 правые полосы); с 6.00 до 17.00 18.06.2022 по ул. Николая Ершова, ул. Карла Маркса (от ул. Вишневского до ул. Толстого в направлении движения к площади Свободы ‒ 1,5 правые полосы);

с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул. Толстого (по направлению от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной — полное ограничение);

с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул. Большой Красной от ул. Толстого до ул. Батурина (полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул. Жуковского, ул. Гоголя, ул. Япеева, ул. Театральной, ул. Пушкина);

с 6.00 до 17.00 18.06.2022 по ул. Малой Красной (по направлению от ул. Бассейной до ул. Большой Красной);

с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул. Лобачевского (от ул. Большой Красной до ул. Карла Маркса — полное ограничение);

с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул. Нагорной (от руин башни монастырской стены до ул. Большой Красной — полное ограничение);

с 6.00 до 17.00 18.06.2022 — по ул. Батурина (от ул. Большой Красной до Кремлевской набережной ‒ полное ограничение движения).

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Татьяна Демина