В Казани установят мемориальную доску первому премьер-министру Татарстана Мухаммату Сабирову

На фасаде дома №53 по улице Чехова в Казани установят мемориальную доску председателю Совета министров ТАССР с 1989 по 1991 год, премьер-министру Татарской АССР, Республики Татарстан в 1991—1995 годах Мухаммату Сабирову. Постановление Кабмина республики за подписью Алексея Песошина опубликовано на сайте правительства Татарстана.

В документе указано, что с инициативой об установке мемориальной доски выступила городская администрация.

Фото: tatarstan.ru

Надпись будет выполнена на русском и татарском языках. На доске будет указано: «В этом доме в 1999—2015 гг. жил видный государственный и общественный деятель, председатель Совета министров ТАССР, первый премьер-министр Республики Татарстан Мухаммат Галлямович Сабиров».

В конце марта стало известно, что в Казани установят мемориальную доску народным артистам ТАССР Исламии и Халилу Махмутовым. С предложением выступали Минкульт РТ и Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина. В качестве места выбрали здание по адресу: Жуковского, 9.

Артем Гафаров