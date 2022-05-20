Логистика и инвестиции сегодня: Strategy Partners и СберИнвест провели совместную сессию на KazanSummit 2022

В рамках ХIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» (16+) компания Strategy Partners и СберИнвест провели совместную сессию SBERTALK «ВЭД, логистика и инвестиции: адаптация к сверхновой реальности».

Спикеры — Николай Габышев, управляющий директор Управления собственных инвестиций Департамента инвестиционной деятельности Сбербанка, и Алексей Волостнов, партнер Strategy Partners, — обсудили главные кризисные вопросы, которые сегодня встают перед компаниями, ведущими активную внешнеэкономическую деятельность и осуществляющими экспорт или импорт продукции.

Так, Алексей Волостнов рассказал о сложностях перевозок на фоне транспортных ограничений, а также о сценариях восстановления логистических цепочек для совершения экспортно-импортных операций. По его словам, положительное сальдо торгового баланса РФ за последние 10 лет дает возможность удовлетворить внутренний спрос и сводит антикризисную повестку к поиску каналов для ВЭД. Алексей отмечает, что основное ограничение по этому направлению — это средства транспортировки. Так, например, экспорт и импорт товаров затрудняют недостаточная обеспеченность РФ собственным грузовым парком и логистические барьеры для судоходства. При этом до 10% от общего экспорта из Европы в Россию фактически приходится на реэкспорт товаров из третьих стран через морские порты, что создает возможности для формирования прямых логистических цепочек. Впрочем, по словам Алексея, уже сейчас вырисовываются контуры альтернативной торговой системы: расчеты в национальных валютах приведут к увеличению межстранового бартера.

Николай Габышев в своем выступлении рассмотрел новые возможности и перспективы, которые открылись для бизнеса в текущих условиях: готовность иностранных акционеров выйти из бизнеса с дисконтом, создание импортозамещающих производств, возможность занять освободившиеся ниши на рынке и развитие внутреннего рынка капитала. Он подчеркнул, что СберИнвест готов предложить решения для потребностей развивающегося бизнеса, а также пути выхода из кризисных ситуаций.

Валерия Плотникова, модератор сессии, управляющий партнер Strategy Partners: «Массовая трансформация бизнеса, переход практически всех отраслей на новые рельсы, пересмотр стратегий — это далеко не все вызовы, с которыми столкнулся российский бизнес. Традиционные модели разрушились, и компании ищут ответы на вопросы: как и куда экспортировать: где искать альтернативное сырье, оборудование и новых торговых партнеров? в какие проекты инвестировать? Ответы и пути решения есть. В ближайшие годы переориентация на новые рынки, в том числе укрепление сотрудничества со странами арабского мира, будет только набирать обороты. Ежегодный интерес к KazanSummit со стороны множества государств Ближнего Востока лишний раз это доказывает.

Strategy Partners, как лидирующая компания в области стратегического консалтинга и входящая в экосистему Сбера, готова помогать компаниям в поиске новых точек роста и повышении устойчивости к внешним вызовам».

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского Банка Сбербанка:

«У российских производителей появилась уникальная возможность найти партнеров в дружественных нам странах, увеличить объемы продаж новым покупателям и переориентироваться на новых поставщиков. Сбербанк активно помогает клиентам в этой важной работе, предлагая программы выхода на зарубежные рынки через инструмент онлайн бизнес-миссии с представителями Китая, Вьетнама, Узбекистана, Индии. Не менее важная задача предложить клиентам стратегическое видение развития бизнеса в текущих реалиях, новые интеллектуальные продукты и уровни защиты для компаний. Новый формат участия в Саммите — зона делового общения SBER HUB с участием ключевых дочерних компаний– Strategy Partners и СберИнвест, подчеркивает готовность предлагать клиентам новые возможности для роста».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО " Сбербанк"