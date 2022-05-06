Из Казани запустят новый авиарейс в Тобольск

Из Казани будут выполняться рейсы в Тобольск. Самолеты будут летать два раза в неделю. Первый рейс запланирован на 13 мая.

По понедельникам самолеты из Казани будут вылетать в 3.40 и приземляться в Тобольске в 7.55. Обратный рейс запланирован на 8.40, прибытие в Казань — в 8.50 (по местному времени).

Фото: Максим Платонов

По пятницам вылет из Казани назначен на 5.30 с прибытием в Тобольск в 9.45, обратный вылет — на 10.45 с прибытием в столицу РТ в 11.00 (по местному времени).

Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200, сообщает пресс-служба «ЮВТ АЭРО».

1 мая из Казани запустили рейсы в Махачкалу. Полеты будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Со 2 июня из аэропорта столицы Татарстана возобновятся рейсы в Калугу.



Татьяна Леухина