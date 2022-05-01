Путин подписал закон о предоставлении кредитов регионам из бюджета

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно документу, в 2022 году допускается предоставление из федерального бюджета российским субъектам кредитов в общем объеме до 390,7 млрд рублей для погашения долговых обязательств регионов и муниципалитетов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим кредитам, срок погашения которых приходится на март-декабрь. Кредиты со сроком погашения до 2029 года под 0,1% годовых будут предоставлены тем регионам, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности на текущий год не превышает 1,5.

Также документ позволяет освободить регионы от погашения задолженностей в этом году по бюджетным кредитам, ранее предоставленным с учетом продления реструктуризации обязательств. Их погашение переносится на 2029 год.

В середине марта правительство России по поручению президента страны подготовило план реагирования на антироссийские санкции. Объем его финансирования составил 1 трлн рублей. В план входят больше 100 инициатив без учета принятых и реализуемых.

В начале апреля кабмин подготовил еще один пакет по поддержке экономики страны в условиях санкций. В нем содержалось около 20 инициатив.



Дарья Акимова