В Татарстане подготовят план мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы

Власти Татарстана разработают план подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, Минтруда Татарстана необходимо обеспечить участие представителей республиканских общественных организаций в данных мероприятиях. Также поручено провести тематические мероприятия среди получателей социальных услуг.

Фото: Максим Платонов

Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» поручено разместить в СМИ памятные рубрики с освещением военных событий, личные воспоминания их участников и т.д.

Кроме того, Минздраву республики необходимо провести диспансеризацию ветеранов Великой Отечественной войны, а Минмолодежи — обеспечить участие волонтерских организаций и студенческих отрядов в благоустройстве памятных мест, аллей Славы и мест захоронений ветеранов на кладбищах.

На прошлой неделе «Реальному времени» стал известен план мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Казани. Например, 9 мая на Архангельском и Арском кладбищах состоятся церемонии возложения венков и гирлянд воинской славы. Подробнее — в материале интернет-газеты.

Диана Жиленкова