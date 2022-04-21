Байден в четверг выступит с заявлением о ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден в четверг планирует выступить с заявлением, которое касается России и Украины, сообщает ТАСС.



Джо Байден «представит обновленную информацию по России и Украине» в 09.45 по времени Восточного побережья США (16.45 мск), указано в графике американского лидера, распространенного в среду.

В графике не конкретизируется, о чем Байден намерен объявить. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало, что президент может сообщить о выделении дополнительных $800 млн на вооружение и поддержку Украины.

Фото: pxhere.com

В начале апреля пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби сообщил, что Министерство обороны США направит Украине еще до $300 млн военной помощи. По его словам, на эти средства стране поставят ракетные системы с лазерным наведением, беспилотные летательные аппараты, средства ПВО, бронированные транспортные средства, боеприпасы малого и крупного калибра, медикаменты и др.

Маргарита Головатенко