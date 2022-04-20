В Национальный день донора казанцы пошли сдавать кровь — видео

В Национальный день донора казанцы пошли сдавать кровь. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Также доноры сдают плазму, из которой делают иммуноглобулин и альбумин, которые необходимы для построения тканей организма и поддержания их жизнедеятельности.

Сегодня Республиканский Центр крови сообщил, что в ходе проведения весенней донорской акции казанцы пополнили республиканский банк крови на 94 литра. В акции приняли участие 250 человек, донорами стали 211.

Сегодня стало известно, что в России за 2021 год для системы здравоохранения заготовили более 2 миллионов литров крови. Количество донаций крови в прошлом году составило почти 3 миллиона.



Татьяна Леухина