Медведев иронично отреагировал на фейк о якобы своем решении сбивать спутники Starlink

Приписанная Дмитрию Медведеву неизвестными злоумышленниками идея уничтожать спутники Starlink оригинальна. Об этом сам заместитель председателя Совета безопасности России написал в своем Telegram-канале.

Утром на фейковом портале, замаскированном под сайт «Единой России», появилось сообщение, что Медведев якобы объявил о решении сбивать спутники компании Илона Маска Starlink. ЕР обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать ресурс.

В понедельник председатель Совбеза РФ заявил, что Россия не будет закрываться от мира «в отместку идиотам», в том числе в сфере культуры. По его словам, для взаимодействия открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.



Татьяна Леухина