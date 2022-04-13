Правительство России разрабатывает меры денежной компенсации скачка цен

Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что правительство разрабатывает меры денежной компенсации скачка цен. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о помощи пенсионерам, малообеспеченным гражданам и семьям с детьми. Белоусов также отметил, что в настоящее время рост цен на потребительские товары и продукты составляет около 0,66% в неделю.

Фото: Илья Репин

На днях президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов страны, проходившего 16 марта. Среди них — антикризисные меры по поддержке населения и, в частности, семей с детьми. Подробнее — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова