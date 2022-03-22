Казанцы стали активнее покупать рассаду капусты и малины

Фото: Максим Платонов

По данным исследования «Авито», казанцы стали активнее покупать рассаду капусты и малины. Самыми продаваемыми растениями в России стали лаванда и перец.

Так, в Казани продажи саженцев капусты выросли в 2 раза. В этом году ее покупали на 93% больше, а стоимость составила 250 рублей за 9-10 штук. Продажи малины в столице Татарстана поднялись в 7 раз. Спрос на нее вырос на 97%, а цена составила 100 рублей за 1 саженец. Кроме того, спрос на клубнику у казанцев составил 26%, а по России 23%. Среди цветов наиболее заметно выросли продажи: астры (в 2 раза), петунии (в 3,6) и розы (+20%).

Самой продаваемой рассадой в России стал перец, его продажи выросли в 2 раза, а приобрести саженец можно за 25 рублей за штуку. Вместе с ним в 2,2 раза вырос спрос на лаванду, средняя стоимость которой составляет 225 рублей.

Фото: publicdomainpictures.net

В марте прошлого года самыми популярными семенами для рассады у жителей Казани стали томаты, огурцы и морковь. Чаще всего среди плодовоовощных культур казанцы заказывают томаты сортов «ранняя пташка», «красные бусы» и «хурма». На втором месте у жителей столицы РТ огурцы сорта «корнишон». На третьей строчке расположилась морковь сорта «королева осени». Кроме того, столица Татарстана стала одним из лидеров среди регионов по количеству покупок в категории «все для дома и сада».

Максим Кокунин