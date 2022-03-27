В Татарстане на закупку автомобилей для нужд ГБУ «БДД» выделят 33,5 млн рублей

В Татарстане на закупку 39 автомобилей для нужд ГБУ «Безопасность дорожного движения» выделят 33,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.



Согласно техзаданию, закупаемые машины должны быть марки Lada 4х4 или эквивалентной ей, белого цвета и выпущены в 2022 году. Количество посадочных мест должно быть не меньше четырех. В автомобилях должны быть антиблокировочные системы с электронным распределением тормозных сил и бортовые компьютеры. Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев или не менее 50 тысяч км пробега.

Заявки принимаются до 4 апреля 2022 года. Заказчиком выступает ГБУ «БДД».

Фото: Максим Платонов

В декабре прошлого года ГБУ «Безопасность дорожного движения» объявило тендер на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы управления движением на дорогах (АСУДД) Казани и Набережных Челнов. Начальная цена договора составляла 75,5 млн рублей.

Дарья Акимова