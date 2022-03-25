Хуснуллин сообщил об упрощении согласований при реализации инфраструктурных проектов

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил об упрощении согласований при реализации инфраструктурных проектов. Этому будет способствовать законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ».



Новый законопроект ускорит инвестиционно-строительный цикл. Он предусмотрен утвержденным правительством антикризисным планом.

Действие «транспортного закона» №254-ФЗ предлагается распространить на строительство магистральных трубопроводов и иных объектов инфраструктуры, чтобы ускорить газификацию регионов. Это также должно позволить быстрее переносить коммуникации, что сократит сроки строительства инфраструктурных объектов не менее чем на год.

— Правительство сможет определять виды объектов, которые можно будет построить в значительно более короткие сроки, сэкономив порядка года, без потери качества, — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что такие инструменты уже используются при строительстве дорог Москва — Казань, Казань — Екатеринбург.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера Хуснуллин сообщил, что в России сохраняются все специальные льготные программы по ипотеке: и семейная, и дальневосточная, и сельская. Государство продолжит субсидировать их в прежнем объеме, несмотря на рост банковских процентов.

Маргарита Головатенко