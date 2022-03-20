«Уральские авиалинии» отправят часть сотрудников в вынужденный отпуск

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отправит часть сотрудников в вынужденный отпуск с частичным сохранением зарплаты, рассказали в пресс-службе перевозчика.



Как поясняет «Коммерсант», у перевозчика возникли проблемы из-за геополитической ситуации, закрытия неба европейских стран, установления временного режима использования воздушного пространства на южных направлениях, введения санкций на использование авиатехники.

Цель антикризисных мероприятий — сохранение деятельности авиакомпании, в том числе за счет снижения издержек. Аналогичные меры авиакомпания предпринимала во время пандемии весной 2020 года.

Ранее министерство торговли США установило запрет на полеты самолетам, которые летали в Россию в нарушение экспортного контроля. Ограничения распространяются на 100 воздушных суден.

Маргарита Головатенко