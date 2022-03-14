В Казани на этой неделе возобновляют работу сельхозярмарки
В Казани с 19 марта возобновляют работу традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет проходить каждую неделю по субботам на 15 площадках города.
В работе ярмарок будут принимать участие предприятия районов республики и агрохолдинги. Торговля будет вестись с 6.00 до 12.00.
Адреса площадок:
- ул.Дементьева, 7;
- ул.Ленинградская, 27;
- ул.Беломорская, 69;
- ул.Татарстан, 53;
- ул.Чехова, 2;
- ул.Краснококшайская, 150/2;
- ул.Батыршина, 20;
- ул.Революционная, 12;
- пр.Х.Ямашева, 71а;
- ул.Лаврентьева, 10;
- ул.Ш.Усманова, 1;
- ул.Р.Зорге, 66;
- ул.Ю.Фучика, 72;
- ул.Аграрная, 2;
- ул.Липатова, 7.
Сегодня заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдар Шакиров призвал горожан не делать запасов продуктов, заявив, что «все необходимые продукты и продовольствие на распределительных центрах имеются в достаточном количестве».
Сельскохозяйственные ярмарки будут проходить в Татарстане с 19 марта по 23 апреля. Они будут проводиться для сдерживания роста цен.
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