В Казани на этой неделе возобновляют работу сельхозярмарки

В Казани с 19 марта возобновляют работу традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет проходить каждую неделю по субботам на 15 площадках города.

В работе ярмарок будут принимать участие предприятия районов республики и агрохолдинги. Торговля будет вестись с 6.00 до 12.00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Адреса площадок:

ул.Дементьева, 7;



ул.Ленинградская, 27;



ул.Беломорская, 69;



ул.Татарстан, 53;



ул.Чехова, 2;



ул.Краснококшайская, 150/2;



ул.Батыршина, 20;



ул.Революционная, 12;



пр.Х.Ямашева, 71а;



ул.Лаврентьева, 10;



ул.Ш.Усманова, 1;



ул.Р.Зорге, 66;



ул.Ю.Фучика, 72;



ул.Аграрная, 2;



ул.Липатова, 7.

Сегодня заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдар Шакиров призвал горожан не делать запасов продуктов, заявив, что «все необходимые продукты и продовольствие на распределительных центрах имеются в достаточном количестве».



Сельскохозяйственные ярмарки будут проходить в Татарстане с 19 марта по 23 апреля. Они будут проводиться для сдерживания роста цен.

Татьяна Леухина