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В Казани на этой неделе возобновляют работу сельхозярмарки

12:56, 14.03.2022 2
В Казани на этой неделе возобновляют работу сельхозярмарки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани с 19 марта возобновляют работу традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет проходить каждую неделю по субботам на 15 площадках города.

В работе ярмарок будут принимать участие предприятия районов республики и агрохолдинги. Торговля будет вестись с 6.00 до 12.00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Адреса площадок:

    • ул.Дементьева, 7;
    • ул.Ленинградская, 27;
    • ул.Беломорская, 69;
    • ул.Татарстан, 53;
    • ул.Чехова, 2;
    • ул.Краснококшайская, 150/2;
    • ул.Батыршина, 20;
    • ул.Революционная, 12;
    • пр.Х.Ямашева, 71а;
    • ул.Лаврентьева, 10;
    • ул.Ш.Усманова, 1;
    • ул.Р.Зорге, 66;
    • ул.Ю.Фучика, 72;
    • ул.Аграрная, 2;
    • ул.Липатова, 7.

Сегодня заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдар Шакиров призвал горожан не делать запасов продуктов, заявив, что «все необходимые продукты и продовольствие на распределительных центрах имеются в достаточном количестве».

Сельскохозяйственные ярмарки будут проходить в Татарстане с 19 марта по 23 апреля. Они будут проводиться для сдерживания роста цен.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураБизнесРозничная торговля Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14 мар
    актуально, как раз можно закупиться, лишь бы цены не подняли специально
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  • Анонимно 14 мар
    Сейчас они особенно актуальны будут. в 6 утра бОльшую часть скупают.
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