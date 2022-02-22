Проректор КФУ о совете иностранцам отчислиться: «Цитаты, вырванные из контекста, страдают искажением смысла»

Фото: Максим Платонов

Проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета (КФУ) Тимирхан Алишев прокомментировал попавшее в СМИ высказывание об иностранных студентах. По его словам, цитаты, вырванные из контекста, страдают искажением смысла.

— Наш разговор со старостами продолжился информацией об индивидуальном подходе к каждому случаю и о принимаемых решениях об отсрочках и рассрочках в случае академической успешности иностранного студента, обучающегося на внебюджетной основе. Я надеюсь, что в скором времени мы сможем анонсировать более масштабные программы поддержки, — приводит слова Алишева «Ветер».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в вузе прошел «Общеуниверситетский старостат». Во время мероприятия один из участников затронул ситуацию с иностранными студентами, у которых нет места в общежитии и не хватает средств на проживание в городе.

— В таких случаях я предлагаю ехать на родину и отчисляться из университета, — ответил Алишев.

Диана Жиленкова