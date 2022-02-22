В КФУ предложили отчислиться из вуза иностранным студентам, которые не могут найти жилье на время учебы

Фото: Максим Платонов

В Казанском федеральном университете (КФУ) состоялся «Общеуниверситетский старостат», на котором старосты обсудили ряд вопросов. Один из них затронул ситуацию с иностранными студентами, у которых не хватает средств на проживание в городе.

В частности, иностранным обучающимся, у которых нет места в общежитии, предлагается заселяться в хостелы для получения миграционной карты. Один из участников старостата поинтересовался, как поступать студентам, у которых нет возможности устроиться на работу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— В таких случаях я предлагаю ехать на родину и отчисляться из университета, — ответил проректор по образовательной деятельности КФУ Тимирхан Алишев.

Он добавил, что в вузе на такие случаи нет форм социальной поддержки. По словам Алишева, при переезде в другую страну необходимо рассчитывать на собственный бюджет, передает «Ветер».



В октябре в КФУ решили отчислить второкурсницу, которая незадолго до этого публично рассказывала про тараканов и отсутствие горячей воды в общежитии университета. В вузе объяснили такое решение академической задолженностью студентки.



Диана Жиленкова