В Татарстане работа в индустрии красоты оплачивается выше, чем в среднем по ПФО

Среди регионов Поволжья наиболее высокие зарплатные предложения в сфере красоты и фитнеса — в Татарстане. Среднее предложение составляет 39,3 тысячи рублей, сказано в исследовнаии hh.ru.



В среднем по ПФО соискателям готовы платить 36,8 тысяч рублей. Предложения выше среднего можно встретить в Оренбургской (38,9 тысяч рублей), Нижегородской (38,4 тысяч рублей), Самарской (37,3 тысяч рублей) областях и Башкортостане (38,1 тысяч рублей).

Наиболее низкие зарплатные предложения наблюдаются в Чувашии и Марий Эл — 28 и 27,6 тысяч рублей соответственно.

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Индустрия красоты и фитнеса стала одной из наиболее пострадавших весной 2020-го года в связи с пандемией, однако отрасль стала довольно быстро восстанавливаться.

Маргарита Головатенко