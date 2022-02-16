Хуснуллин признался, что разговаривает с главой Минфина больше, чем с женой
Вице-премьер России Марат Хуснуллин на выступлении на пленарном заседании в Госдуме признался, что говорит с главой Минфина Антоном Силуановым чаще, чем с женой.
«Я с Антоном Германовичем Силуановым общаюсь каждый день — я с женой со своей столько не общаюсь, сколько с ним. Я честно говорю. С женой я утром разговариваю, а с Антоном Германовичем по несколько раз».
Хуснуллин подчеркнул, что при этом с Силуановым удается найти компромиссы.
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