Хуснуллин признался, что разговаривает с главой Минфина больше, чем с женой

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин на выступлении на пленарном заседании в Госдуме признался, что говорит с главой Минфина Антоном Силуановым чаще, чем с женой.



«Я с Антоном Германовичем Силуановым общаюсь каждый день — я с женой со своей столько не общаюсь, сколько с ним. Я честно говорю. С женой я утром разговариваю, а с Антоном Германовичем по несколько раз».

Хуснуллин подчеркнул, что при этом с Силуановым удается найти компромиссы.

Маргарита Головатенко