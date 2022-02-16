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Хуснуллин признался, что разговаривает с главой Минфина больше, чем с женой

17:43, 16.02.2022
Хуснуллин признался, что разговаривает с главой Минфина больше, чем с женой
Фото: кадр видео

Вице-премьер России Марат Хуснуллин на выступлении на пленарном заседании в Госдуме признался, что говорит с главой Минфина Антоном Силуановым чаще, чем с женой.

«Я с Антоном Германовичем Силуановым общаюсь каждый день — я с женой со своей столько не общаюсь, сколько с ним. Я честно говорю. С женой я утром разговариваю, а с Антоном Германовичем по несколько раз».

Хуснуллин подчеркнул, что при этом с Силуановым удается найти компромиссы.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьЭкономика Татарстан

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