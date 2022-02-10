Концепцию развития Старо-Татарской слободы в Казани представят на федеральном конкурсе

В Казани завершается подготовка к участию в федеральном проекте «Туристический код центра города». На нем планируется представить концепцию развития 100 гектаров территории в Старо-Татарской слободе.

Специалисты предлагают благоустроить и художественно оформить исторический центр города на территории от ул. Тази Гиззата до Вахитовской площади. Основная цель — создание единого туристического стиля исторического центра Казани, который свяжет общей идеей улицы слободы.

Фото: Роман Хасаев (архив)

Ожидается, что архитекторы создадут пространство с современной системой навигации и туристическими тропами, интерактивными объектами и мультимедийными комплексами, сообщается на сайте мэрии города.

Осенью прошлого года в Казани в префектуре «Старый город» собрались гиды и работники музеев, чтобы обсудить будущее Старо-Татарской слободы и выявить приоритетные направления развития туристической инфраструктуры. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина