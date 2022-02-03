На строительство хостела в поселке Апастово выделят 47,4 млн рублей
Главстрой Татарстана объявил тендер на строительство хостела в поселке Апастово Апастовского района. Начальная цена договора — 47,4 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.
В комплекс работ входят архитектурно-строительные решения, обеспечение электроснабжения, внутренней канализации, отопления и вентиляции, системы охранной сигнализации и др. Оказать услугу необходимо до 20 декабря 2022 года.
Заявки на участие принимаются до 9 февраля. Подрядчика определят 11 февраля.
Недавно Главинвестстрой РТ объявил тендер на строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на территории республики. На эти цели предусмотрели 143,4 млн рублей из бюджета РТ.
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