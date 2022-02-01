Председатель Госсовета РТ Мухаметшин предложил заменить слово «брак» на «союз»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Слово «брак» можно заменить на «союз», чтобы укрепить институт семьи. С таким предложением выступил на заседании коллегии Управления ЗАГС кабинета министров РТ председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин.



Он выразил мнение, что слово «брак» негативное: «Я никак не могу воспринимать это предложение - «Поздравляем вас со вступлением в брак». Как будто вляпался ногой во что-то», — сказал он и предположил, что из-за этого семьи потом разводятся.

Мухаметшин считает неправильным онлайн-регистрацию браков, поскольку важен вопрос сохранения традиционных свадебных церемоний в загсах. «Неприемлемым» председатель Госсовета считает и заочное расторжение браков в судах. По его словам, судьи должны чаще проводить «примирительные процедуры» между супругами.

Фото: realnoevremya.ru

Председатель Госсовета РТ на заседании коллегии призвал активизировать работу специалистов семейной медиации, чтобы избегать необдуманных разводов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко