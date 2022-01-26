В Нурлате построят систему водоснабжения с водозаборным узлом за 949 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Нурлате планируется построить систему водоснабжения с водозаборным узлом. На эти цели готовы выделить 949 миллионов рублей из республиканского и федерального бюджетов.

Строить систему водоснабжения в Нурлате будут в три этапа. К первому этапу подрядчик должен приступить после заключения контракта с заказчиком. Ему необходимо провести демонтажные работы и укладку водопроводных сетей. Завершить работы первого этапа необходимо до 1 ноября 2022 года.

Второй этап продлится целый год — должен начаться со 2 ноября 2022-го и закончится 1 ноября 2023-го. Он предусматривает строительство двух насосных станций первого подъема, укладку водопроводных сетей, бурение скважины, строительство здания водоподготовки.

Следом стартует третий этап, на который также отводится один год: работы необходимо провести со 2 ноября 2023-го по 1 ноября 2024-го. Здесь рабочим предстоит строительство четырех насосных станций I подъема, укладка водопроводных сетей, пуско-наладочные работы, бурение трех скважин. Появятся электроснабжение, автоматизация, внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриплощадочные сети канализации и тепловые сети.

Фото: realnoevremya.ru

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ», следует из документации на портале госзакупок.

Тем временем выяснилось, что Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора намерено взыскать в суде с УК «Осиново» штраф в 1,6 млн рублей, так как ответчик снабжает жителей Осиново, Ремплера, Новой Туры и Новониколаевского питьевой водой из артезианских скважин без лицензии. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина