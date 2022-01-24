Минниханов наградил ряд татарстанцев медалью «100 лет образования ТАССР»

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении татарстанцев медалью «100 лет образования ТАССР». Документ от 19 января опубликован на интернет-портале правовой информации республики.



За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана и многолетний плодотворный труд награду получили: глава Тукаевского района РТ Фаил Камаев, глава Заинского района РТ Разиф Каримов, завкафедрой истории и философии КГАСУ Светлана Никонова, зампредседателя Общественного совета Арского района Ильдус Сагдеев и другие.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин наградил ряд татарстанцев. А первого президента РТ, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева глава государства наградил высшим государственным орденом в РФ — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Его вручили за выдающиеся заслуги перед государством.



Татьяна Леухина