В Казани откроется школа креативных индустрий

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани на базе художественного училища имени Фешина откроется школа креативных индустрий, сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова на заседании итоговой коллегии ведомства.



Она отметила, что это будет новое пространство для подростков от 12 до 17 лет, направленное на развитие их творческих способностей и активацию личностных ресурсов. Ожидается, что новое пространство сможет поспособствовать развитию у подростков дизайн-мышления.

Училище выиграло грант Президентского фонда культурных инициатив на создание школы в размере 58 млн рублей. Школу планируют открыть в текущем году.

В 2022 году в Татарстане построят пять сельских домов культуры стоимостью 106,5 млн рублей в рамках регионального проекта «Культурная среда».

Маргарита Головатенко