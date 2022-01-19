С начала 2022 года более 57 тысяч татарстанцев решили искать работу — это много или мало?

С начала января 2022 года свои резюме на hh.ru разместили или обновили более 57 тысяч соискателей. 54% из них имеют опыт работы более 6 лет, еще 18,5%, наоборот, только начинают карьеру, сообщила Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы сайта по поиску работы в Поволжье.

52% объявлений приходится на женщин, 14% жителей из общего количества ищут удаленный формат работы. Чаще всего татарстанцы ищут работу в сфере продаж и информационных технологий, производственной сфере.



Больше всего предложений с начала года работодатели разместили для менеджеров по работе с клиентами, продавцов, кассиров, ИТ-специалистов, рабочего персонала и представителей производственной сферы. 44% вакансий предполагают у соискателей наличие опыта работы от 1 года до 3 лет.



Фото: Максим Платонов

57 тысяч соискателей в Татарстане — это:

В 5,4 раза больше официального количества безработных в Татарстане — по данным Минтруда РТ на 19 января, в органах службы занятости зарегистрирован 10 421 человек.

официального количества безработных в Татарстане — по данным Минтруда РТ на 19 января, в органах службы занятости зарегистрирован 10 421 человек. Примерно на 2,2 тысячи работников больше , чем потребность работодателей Татарстана — заявленная в органы службы занятости населения республики, она равна 54 773 вакансиям.

, чем потребность работодателей Татарстана — заявленная в органы службы занятости населения республики, она равна 54 773 вакансиям. На 18 тысяч татарстанцев меньше искали работу в начале 2021 года — как сообщает пресс-служба того же hh.ru, в начале прошлого года свои резюме разместили или обновили более 39 тысяч человек.

искали работу в начале 2021 года — как сообщает пресс-служба того же hh.ru, в начале прошлого года свои резюме разместили или обновили более 39 тысяч человек. Столько же безработных было зарегистрировано в Омской области по итогам октября 2020 года, то есть в разгар пандемии коронавируса.

безработных было зарегистрировано в Омской области по итогам октября 2020 года, то есть в разгар пандемии коронавируса. Примерно на 22 тысячи больше , чем безработных в Москве — в декабре 2021 года их было 35,4 тысячи.

, чем безработных в Москве — в декабре 2021 года их было 35,4 тысячи. На 7 тысяч больше числа соискателей в Самарской области — там, по данным hh.ru, в начале 2022 года работу решили найти около 50 тысяч человек.

числа соискателей в Самарской области — там, по данным hh.ru, в начале 2022 года работу решили найти около 50 тысяч человек. И более чем в два раза больше , чем в Иркутской области — 25,5 тысячи.

Дарья Пинегина