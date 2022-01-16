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В понедельник в Татарстане ожидается сильный ветер

14:31, 16.01.2022
В понедельник в Татарстане ожидается сильный ветер
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник, 17 января, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей республики предупреждают в Гидрометцентре РТ.

Завтра днем на территории Татарстана и Казани местами ожидается сильный ветер порывами 15-17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что сегодня в республике ожидается облачная с прояснениями погода и северо-западный умеренный ветер . Максимальная температура воздуха днем составит -8..-13 градусов. Временами пройдет снег, а местами ожидается метель. На дорогах гололедица.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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