В понедельник в Татарстане ожидается сильный ветер
В понедельник, 17 января, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей республики предупреждают в Гидрометцентре РТ.
Завтра днем на территории Татарстана и Казани местами ожидается сильный ветер порывами 15-17 м/с.
Напомним, что сегодня в республике ожидается облачная с прояснениями погода и северо-западный умеренный ветер . Максимальная температура воздуха днем составит -8..-13 градусов. Временами пройдет снег, а местами ожидается метель. На дорогах гололедица.
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