Депутат Бундестага объяснил, почему США противостоит «Северному потоку — 2»
Основная причина противодействия газопроводу «Северный поток — 2» связана с экономическими интересами других стран, в особенности это касается США, заявил глава комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот.
Критика газопровода обусловлена собственными интересами, поскольку США заинтересованы в продаже Европе своего дорогого сжиженного природного газа, сказал Рот в интервью Handelsblatt.
Однако депутат отметил, что газопровод — предмет споров даже среди партнеров Германии, сообщает RT.
Вчера сенаторы Демократической партии США предложили ввести новые санкции против России и лично президента страны Владимира Путина в случае потенциального вторжения на Украину. Тогда же сенаторы призвали рассмотреть все меры для противодействия запуска газопровода «Северный поток — 2».
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