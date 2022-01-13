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Депутат Бундестага объяснил, почему США противостоит «Северному потоку — 2»

09:18, 13.01.2022
Депутат Бундестага объяснил, почему США противостоит «Северному потоку — 2»
Фото: pixabay.com

Основная причина противодействия газопроводу «Северный поток — 2» связана с экономическими интересами других стран, в особенности это касается США, заявил глава комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот.

Критика газопровода обусловлена собственными интересами, поскольку США заинтересованы в продаже Европе своего дорогого сжиженного природного газа, сказал Рот в интервью Handelsblatt.

Однако депутат отметил, что газопровод — предмет споров даже среди партнеров Германии, сообщает RT.

Фото: angi.ru

Вчера сенаторы Демократической партии США предложили ввести новые санкции против России и лично президента страны Владимира Путина в случае потенциального вторжения на Украину. Тогда же сенаторы призвали рассмотреть все меры для противодействия запуска газопровода «Северный поток — 2».

Маргарита Головатенко
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