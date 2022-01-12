В новогодние праздники каждый четвертый татарстанец побывал в Турции, Египте или ОАЭ

Порядка четверти татарстанских абонентов «МегаФона» отметили Новый год в других городах и странах. В общей сложности в период новогодних праздников жители РТ побывали в более чем 800 городах и 77 регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Чаще всего татарстанцы проводили время в Сочи, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Ижевске. А каждый четвертый житель республики побывал в Турции, Египте или Объединенных Арабских Эмиратах.

Фото: Максим Платонов

Вчера сообщалось, что в новогодние праздники чаще всего казанцы летали в Москву, Сочи, Краснодар, Симферополь, а также в Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Стамбул, Дубай и Анталью.

Диана Жиленкова