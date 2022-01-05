Этой ночью в Казани на уборку снега выйдут почти 400 единиц спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Казани на ночную уборку улиц от снега выйдут 390 единиц специальной техники. В частности, 145 самосвалов, 77 комбинированных дорожных машин, 62 тракторные щетки, 59 фронтальных погрузчиков, 15 МКСМ «Барсик» и т.д, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

В ночь на 6 января в Казани снег планируется вывезти с нескольких десятков участков улиц: 2-я Азинская, Абсалямова, Адоратского, Баруди, Большая, Бондаренко, Борисовская, Бутлерова, Вишневского, Восстания, Восход, Гарифьянова, Глушко, Груздева, Губкина, Девятаева, Декабристов, Дементьева, Николая Ершова, Журналистов, Закиева, Зорге, Ижевская, Индустриальная, Искра, Камала, Кирпичникова, Короленко, Кошевого, Курская, Аделя Кутуя, Ленская, Лечебная, К.Маркса, Минская, Московская, Мусина, Нагорная, Новаторов, Профсоюзная, Пушкина, Родины, Садыковой, Сахарова, Сеченова, Социалистическая, Сыртлановой, Тинчурина, Тихомирнова, Усманова, С.Хакима, Худякова, Четаева, Чехова, Чуйкова, К.Цеткин, Шмидта, Яхина. Кроме того, снег этой ночью вывезут с моста Миллениум, Ленинской дамбы, проспектов Ибрагимова и Ямашева, Сибирского переулка и Мамадышского тракта.

В связи с уборкой улиц от снега, жителей города просят не парковать свои автомобили вдоль проезжей части. Машины могут помешать этому процессу.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, ночью и днем 6 января в Татарстане ожидается метель с существенным ухудшением видимости и сильный ветер порывами до 16 м/с. На дорогах образуется гололед и снежные заносы.



Татьяна Демина