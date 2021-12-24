28 декабря в Казани состоится зимняя донорская акция

28 декабря в столице Татарстана пройдет зимняя донорская акция. Сдать кровь и вступить в регистр доноров костного мозга жители Казани смогут в Республиканском центре крови. Об этом сообщили в мэрии города.

Принять участие в акции могут горожане старше 18 лет, весом более 55 кг и не имеющие противопоказания к процедуре.

Фото: Максим Платонов

Сдать кровь можно будет с 8:00 до 12:00 по адресу: пр. Победы, 85. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Шанс найти человека, подходящего для трансплантации, очень низок, но для многих пациентов с тяжелыми заболеваниями это единственный шанс сохранить жизнь. Подробнее о том, как стать донором, читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова