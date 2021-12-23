Президент России: дети всегда лучше и умнее своих родителей, это очевидный факт

Дети всегда лучше и умнее своих родителей, это очевидный факт. Такое заявление в ходе большой пресс-коференции сделал президент России Владимир Путин.

— Потому что идет накопление информации, способы передачи улучшаются. От этого и креативные возможности человека становятся все выше и выше, — объяснил глава государства.

Он напомнил, что человечество не останавливается в развитии. Каждое новое поколение думает быстрее, интереснее и креативнее, считает Путин.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.