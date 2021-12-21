Челнинский кооператив Best Way требует у ЦБ исключить его из списка компаний с признаками финансовой пирамиды
Пайщики челнинского потребительского кооператива Best Way создали петицию с требованием исключить организацию из списка финансовых пирамид, который ведет Центробанк. Петиция опубликована на сайте change.org.
Из-за внесения кооператива в список ЦБ, Роскомнадзор 16 декабря заблокировал сайт организации. Таким образом, пайщики не могут внести ежемесячные платежи, предназначенные для последующего приобретения личного жилья.
«Межрегиональный потребительский кооператив Best Way не имеет признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке, а также не подпадает ни под один из признаков финансовых пирамид, выделенных ЦБ РФ», — говорится в сообщении петиции.
Пайщики помогают друг другу приобретать объекты недвижимости, Best Way не обещает членам никакой доходности. Кооператив зарегистрирован на территории России с 29 мая 2014 года и поставлен на учет в Федеральной налоговой службе, отмечают создатели петиции.
Центробанк внес кооператив в список организаций с признаками финансовой пирамиды 18 ноября.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым