Челнинский кооператив Best Way требует у ЦБ исключить его из списка компаний с признаками финансовой пирамиды

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Пайщики челнинского потребительского кооператива Best Way создали петицию с требованием исключить организацию из списка финансовых пирамид, который ведет Центробанк. Петиция опубликована на сайте change.org.

Из-за внесения кооператива в список ЦБ, Роскомнадзор 16 декабря заблокировал сайт организации. Таким образом, пайщики не могут внести ежемесячные платежи, предназначенные для последующего приобретения личного жилья.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Межрегиональный потребительский кооператив Best Way не имеет признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке, а также не подпадает ни под один из признаков финансовых пирамид, выделенных ЦБ РФ», — говорится в сообщении петиции.

Пайщики помогают друг другу приобретать объекты недвижимости, Best Way не обещает членам никакой доходности. Кооператив зарегистрирован на территории России с 29 мая 2014 года и поставлен на учет в Федеральной налоговой службе, отмечают создатели петиции.



Центробанк внес кооператив в список организаций с признаками финансовой пирамиды 18 ноября.