Главы Следкомов Татарстана и Башкирии обменялись замами

Сегодня коллективу Следкома по РТ представили нового заместителя Валерия Липского. Руслану Султанову — 46, последние 14 он работал замглавы Следкома по Башкортостану.



Официальная биография нового татарстанского ВИП-силовика не богата подробностями. В 1997 году окончил Башкирский государственный университет по специальности правоведение и поступил на службу в прокуратуру РБ, где работал следователем, старшим следователем, прокурором города Сибай.

В 2007-м Султанов получил назначение на должность замруководителя следственного управления по Башкортостану, на прошлой неделе приказом Бастрыкина переведен на аналогичный пост в Татарстан. Ему на смену в Уфу из Казани прибыл теперь уже бывший замглавы Следкома по РТ Ильяс Масаллимов.