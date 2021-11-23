В казанской школе №171 ввели дистанционку

В казанской школе №171 объявили карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Приказ есть в распоряжении «Реального времени».

Школьников отправили на дистанционку с 23 по 27 ноября.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Учебный процесс приостанавливается в связи с превышением эпидемиологического порога свыше 20% в классах с 1-го по 10-й.

«На основании СанПин 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», при превышении порогового уровня заболеваемости гриппом среди совокупного населения более 20% образовательная организация самостоятельно может принять решение о приостановлении учебного процесса», — сообщили «Реальному времени» в Управлении образования Казани.

В начале ноября глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что школьников не планируется отправлять на дистант в связи с ситуацией с COVID-19.

Татьяна Леухина