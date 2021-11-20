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В соборе Казанской иконы Божией Матери почтили память митрополита Казанского и Татарстанского Феофана

16:59, 20.11.2021
В соборе Казанской иконы Божией Матери почтили память митрополита Казанского и Татарстанского Феофана
Фото: tatarstan.ru

В соборе Казанской иконы Божией Матери состоялось поминальное богослужение в честь митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: tatarstan.ru

В мероприятии, посвященном годовщине со дня смерти, приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов, председатель государственного совета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров и другие, сообщает пресс-служба главы республики.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер 20 ноября на 74-м году жизни. Его похоронили на территории Казанского Богородицкого монастыря. Причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19.

ОбществоВласть Татарстан

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