Казанцы неохотно ищут работу

Фото: Максим Платонов

В лидерах по приросту числа вакансий — банковская сфера и госслужба

Казанцы неохотно идут на работу, несмотря на большое количество предложений со стороны работодателей — например, в сфере услуг их активность в три раза опережает интерес горожан к трудоустройству. Так, в III квартале количество вакансий в столице выросло на 34%, а вот спрос на них — всего на 8%. О ситуации в этой области экономики «Реальному времени» рассказали в «Авито Работе».



Востребованность в персонале выросла почти во всех отраслях. Исключение — сферы страхования (-19%) и строительства (-9%). В лидерах по приросту числа вакансий — банковская сфера и госслужба, где объявлений о работе стало в 2,6–2,7 раза больше — о второй группе «Реальное время» уже подробно писало. Несмотря на это, активность соискателей, которая измеряется количеством запрошенных контактов компаний, наоборот падает. В семи из 23 вошедших в исследование групп профессий спрос снизился от 10% до 35%.

Фото: Максим Платонов

Сейчас на «Авито» размещено около 11,5 тысячи вакансий с пропиской в Казани. Больше половины — около 5 тысяч — предполагают полную занятость. Еще около 1,7 тысячи вакансий со свободным графиком работы, 2,9 тысячи — со сменным. А вот предложений об удаленной работе не так много — всего 166 вакансий.

Медианная зарплата (сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников — прим. ред.) по всем профессиям за год увеличилась с 32 до 35 тысяч рублей. При этом, по подсчетам «РИА Новости», средняя зарплата в Казани в первом полугодии 2020 года составила 42,1 тысячи.

Потребность в ресторанных и гостиничных работниках выросла на треть

Есть вакансии и с зарплатами повыше — например, администратору кафе готовы платить до 50 тысяч рублей. При этом без опыта работы никуда: потенциальный соискатель должен иметь за спиной не менее трех лет опыта в ресторанном бизнесе и более года — на административном посту. В обязанности входит общение с клиентами, контроль персонал, подбор и обучение новых сотрудников, взаимодействие с поставщиками, ведение необходимой документации и так далее.

В целом в сфере «Туризм, рестораны» зарплата выросла с 25 до 30 тысяч рублей — на нее, в частности, может рассчитывать администратор отеля с опытом работы не менее года, который встречает и провожает гостей, помогает им в решении возникающих вопросов.

Фото: realnoevremya.ru

Вакансии из этой группы занимают в Казани 6% от всех объявлений о найме. За последний год в гостиничном и ресторанном бизнесе потребность в персонале выросла на 27%, а активность кандидатов — всего на 2%.

Больше опыта — больше зарплата

Разрыв между спросом и предложением наиболее заметен в сфере «Фитнес, салоны красоты». Так, работодатели увеличили число своих вакансий на 58%, а интересоваться ими стали только на 13% чаще. Медианная зарплата работников этой индустрии в III квартале осталась на прошлогоднем уровне — 30 тысяч рублей.

Не меньше этой суммы обещают платить администратору в салон красоты и даже не требуют опыта работы. Заработок выше 50 тысяч рублей в этой сфере обычно предлагают более опытным и квалифицированным специалистам: до 100 тысяч может зарабатывать врач-косметолог со стажем не менее двух лет, до 90 тысяч — опытный парикмахер-колорист.

Те же 30 тысяч в среднем предлагают в сфере «Домашний персонал». Активность соискателей в этой группе выросла на 22%, а работодателей — на 34%. Зарплатное предложение для более опытных работников здесь также выше — например, медсестре, владеющей навыками работы с пациентами с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, предлагают 50 тысяч в месяц и жилье в коттедже работодателя.

Фото: realnoevremya.ru

Не хватает уборщиков, кондукторов и дворников

По данным казанского центра занятости населения, на сегодня наиболее востребованными сейчас являются рабочие профессии — около 63—65% вакансий. Затем идут служащие — 37—38%. На заводы требуются токари, фрезеровщики, станочники, в строительной сфере востребованы каменщики, плотники, штукатуры, маляры, бетонщики, арматурщики. Также существует потребность в инженерах и медработниках, особенно это касается младшего медицинского персонала. Высокий спрос сохранился на специалистов транспортной отрасли и вырос на военнослужащих.

— Известно, что индустрия гостинично-ресторанного бизнеса до сих пор переживает трудности. Вакансий в этой сфере на сегодня достаточно много, например, через центры занятости ищут поваров, кондитеров, официантов, барменов, — поделилась наблюдениями заместитель директора центра занятости населения Казани Гульнара Филиппова.

Самой непопулярной у казанцев вакансий является уборщик — сейчас в центре занятости насчитывается более тысячи таких предложений о работе.

— Также это предприятия благоустройства — на сегодня в службе занятости более 300 вакансий для дворников. В транспортной отрасли не хватает кондукторов, водителей, — отмечает Филиппова.

Фото: realnoevremya.ru

Курьерам готовы платить и 150 тысяч

Второй год в Казани, да и по всей России, остается востребованной вакансия курьера: за последний год в столице Татарстана спрос на них вырос в 5,1 раза, а за октябрь — на 21%. Прямо сейчас на том же «Авито» можно найти более 1,7 тысячи предложений. Например, доставщику еды из популярного ресторана быстрого питания на личном авто предлагают зарплату от 90 тысяч рублей в месяц, причем можно устроиться и без опыта.

Есть и более высокооплачиваемые предложения. Всего — около 60 вакансий с планкой в 150 тысяч и выше. Одним из главных требований здесь тоже является наличие своей машины. Ну или готовность водить дорогостоящие чужие авто.

В основному работу курьера предлагают сервисы доставки еды и интернет-магазины, но есть и необычные предложения. Так, одна из казанских ищет доставщиков цветов на День Матери, которым обещает доход до 4 тысяч рублей в день. От 70 до 150 тысяч рублей готовы платить курьеру за доставку товаров из интим-магазина. Здесь одно из требований — адекватность.

Фото: realnoevremya.ru

Дарья Пинегина