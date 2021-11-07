В библиотеке КФУ рассказали об уникальных документах по истории Смутного времени

В научной библиотеке имени Н.И. Лобачевского КФУ хранятся уникальные документы по истории Смутного времени начала XVII века. Казань тесно связана с этими событиями благодаря патриарху Гермогену и Казанской иконе Божией Матери.

Заведующая отделом рукописей и редких книг Эльмира Амерханова рассказала о книгах купчих записей 1602—1603 годов, в которых, как считают историки, упомянут создатель освободившего Москву от поляков ополчения Кузьма Минин, сообщает пресс-служба КФУ.

Издания — единственный комплексный источник по истории Нижнего Новгорода начала XVII века. В нем также среди жителей города упоминается Кузьма Захарьев сын Сухорук, который был упомянут в купчей записи от 24 ноября 1602 года в качестве владельца двора на Никольской стороне, 1.

Фото: media.kpfu.ru

Эта купчая была опубликована несколько раз, и первый ее напечатавший, Павел Мельников, в журнале «Москвитянин» в 1852 году, по всей видимости, опираясь на исторические источники, к имени Кузьмы Захарьева сына Сухорука прибавил еще одно отчество — Минин, в результате чего получилось: Кузьма Захарьев сын Минин Сухорук.



В дальнейшем легенда о том, что знаменитого Минина, руководителя нижегородского ополчения 1611 года, звали Кузьма Захарьев сын Минин Сухорук и что его двор в Нижнем Новгороде стоял на Никольской стороне, очень широко распространилась и попала даже в энциклопедии.

Кузьма Минин призвал к сбору Второго ополчения в 1611 года под влиянием грамот, рассылаемых патриархом Гермогеном. В августе 1611 года патриарх тайно передал на волю свое последнее письмо. В нем он призывал служить России и души положить за веру. Святитель принял мученическую смерть от голода 17 февраля (2 марта) 1612 года. Его послания читались во многих церквях, в том числе и в Нижнем Новгороде. В ноябре того же года новое ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву.

В конце октября стало известно, что в нацбиблиотеке КФУ проходят съемки короткометражного документального фильма «Картотека. Библиотеки».



Татьяна Леухина