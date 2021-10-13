66% казанцев хотели бы заранее знать о генетической предрасположенности к серьезным заболеваниям

66% опрошенных жителей Казани предпочли бы заранее знать о своей генетической предрасположенности к серьезным заболеваниям. Об этом свидетельствуют результаты исследования СК «Росгосстрах Жизнь» и компании Genotek.

О генетической предрасположенности хотели бы знать 65% опрошенных россиян. Чаще других так отвечали жители Санкт-Петербурга (69%), Москвы (65%), Екатеринбурга (64%) и Новосибирска (59,4%). При этом, согласно результатам опроса, каждый третий россиянин хотел бы оставаться в неведении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Каждый второй респондент заявил, что не испытывает никаких опасений, связанных с прохождением теста. Каждый пятый опрошенный выразил обеспокоенность тем, что эту информацию могут использовать против него.

12% опрошенных считают прохождение теста опасным, так как данные не будут храниться достаточно надежно и попадут в руки злоумышленников. Всего в опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян, пишет RT.

Опрос, проведенный в сентябре, показал, что шесть из 10 казанцев вовсе не боятся четвертой волны коронавируса. Результаты исследования показали, что всплеска заболеваемости не боятся 63% опрошенных россиян.



Татьяна Леухина