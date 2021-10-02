IT-лицей в Иннополисе вошел в топ-100 лучших школ России
IT-лицей Иннополиса попал в топ-100 школ по конкурентоспособности выпускников. Всего в топ вошло шесть школ из Татарстана, таковы данные исследования рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»).
Программа лицея включает в себя углубленное изучение физико-математических и IT-дисциплин. Есть занятия в спортивных секциях и в кружках по хореографии, вокалу и изобразительному искусству.
В лицее учатся и живут подростки с 7-го по 11-й класс. Обучение проходит в группах по 15—20 человек. Всего в лицее 156 учащихся, сообщает пресс-служба Иннополиса.
Недавно учитель английского языка казанской гимназии №122 Мария Голованова вошла в топ-15 лучших учителей России. Мария представляет Татарстан на заключительном этапе федерального конкурса «Учитель года России-2021».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым