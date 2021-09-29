Бывший пресс-секретарь Трампа: Путин специально кашлял на встрече с лидером США в 2019 году

Президент России Владимир Путин «непомерно кашлял» и «прочищал горло» на встрече с бывшим американским лидером Дональдом Трампом в Японии в 2019 году, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на мемуары бывшего пресс-секретаря экс-президента США Стефани Гришэм. Она предположила, что глава РФ пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа.

Выход книги Гришэм запланирован на 5 октября, где повествуется о ее работе с Трампом в Белом доме. Недавно представитель бывшего лидера США Лиз Харрингтон заявила, что эта книга — «жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа», пишет «РИА Новости».

kremlin.ru

Стефани Гришэм стала пресс-секретарем лидера США в 2019 году, сменив Сару Сандерс, которая была на посту представителя президента с 2017 года.

Диана Жиленкова