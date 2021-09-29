В Челнах суд обязал исполком отремонтировать мост на проспекте Яшьлек
В Набережных Челнах суд обязал исполком отремонтировать мост на проспекте Яшьлек. Об этом сообщается на сайте городского суда.
Суд признал незаконным бездействие администрации города по обеспечению безопасности дорожного движения через мост Яшьлек.
Теперь исполком обязан привести мост в нормативное состояние: устранить сколы, трещины в местах крепления перильных стоек (ограждающих устройств), разрушение бетонного основания, разрушение бетона вследствие коррозии арматуры и пробоины тротуарной бетонной плиты, зафиксировать перильные ограждения между собой, установить дорожные удерживающие боковые ограждения для автомобилей с обеих сторон проезжей части мостового сооружения.
Решение в законную силу не вступило.
Ранее в Набережных Челнах стартовал капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Сююмбике.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым