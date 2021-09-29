Шесть школ из Татарстана попали в рейтинг лучших в России
Шесть школ из Татарстана попали в рейтинг самых конкурентоспособных школ. Это следует из подборки, составленной агентством RAEX.
Согласно данным агентства, с каждым годом в России увеличивается количество регионов с наиболее эффективными школами. Так, в 2018 году в топ-100 входили школы из 22 субъектов России, через год — 24, а в 2021 году в сотню лучших вошли школы из 27 регионов. Шесть из них — из Татарстана.
В 20-ку лучших школ Поволжья попали четыре школы из Татарстана. Две из них находятся в Казани — это лицей №131 и лицей имени Лобачевского КФУ, пишет ТАСС.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов призвал принять необходимые меры, чтобы не переводить школьников на дистанционное обучение. По мнению Минниханова, такая форма образовательного процесса существенно влияет на качество обучения.
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