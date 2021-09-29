Шесть школ из Татарстана попали в рейтинг лучших в России

Шесть школ из Татарстана попали в рейтинг самых конкурентоспособных школ. Это следует из подборки, составленной агентством RAEX.

Согласно данным агентства, с каждым годом в России увеличивается количество регионов с наиболее эффективными школами. Так, в 2018 году в топ-100 входили школы из 22 субъектов России, через год — 24, а в 2021 году в сотню лучших вошли школы из 27 регионов. Шесть из них — из Татарстана.

В 20-ку лучших школ Поволжья попали четыре школы из Татарстана. Две из них находятся в Казани — это лицей №131 и лицей имени Лобачевского КФУ, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов призвал принять необходимые меры, чтобы не переводить школьников на дистанционное обучение. По мнению Минниханова, такая форма образовательного процесса существенно влияет на качество обучения.



Ольга Шагиева