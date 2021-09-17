В Вахитовском районе Казани отключат воду

В Казани в следующий понедельник, 20 сентября, в ряде домов Вахитовского района почти на сутки отключат воду. А в некоторых домах в центре города понизят давление воды, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

С 9:00 20 сентября до 5:00 21 сентября воду отключат по адресам: ул.Калинина, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 24/1, 33.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 9:00 20 сентября до 23:00 21 сентября понижение давления воды запланировано по следующим адресам:

ул.Астрономическая, нечетные номера домов от №1/43 по №13/30, четные номера домов от №2/45 по 12/31,

ул.Волкова, 2, 3, 53/1, (лицей №5),

ул.Мусы Джалиля, четные номера домов от №2/35 по №14а, нечетные номера домов от №1/33 по №9/42,

ул.Калинина, 1, 3, 3а, 3б (гостиница), 4, 5, 6,

ул.Касаткина, 20а, 20б, 22, 25, 28, 29/35, 30, 31/70, 32/3, 33, 35/5, 37,

ул.Кави Наджми, нечетные номера домов от №1/8 по №7/52, четные номера домов от №2/39 по №14 корп.1,

Набережная реки Казанки, 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27а,

ул.Нурсултана Назарбаева, четные номера домов от №8 по №16,

Оренбургский тракт, 8д,

ул.Павлюхина, 37, 41а, 57, 108б, 108б корп.2, 110г, 128,

ул.Петербургская, нечетные номера домов от №1 по №65а, четные номера домов от №12 по №92/10,

ул.Пушкина, четные номера домов от №2/45 по №4, нечетные номера домов от №1/55 по №13/50,

ул.Роторная, 27б, в, д, е, 27а (детсад №156),

ул.Салимжанова, нечетные номера домов от №1 по №29, четные номера домов от №10/73 по №16.

ул.Спартаковская, четные номера домов от №2 корп.2 по №22, нечетные номера домов от №1 по №89,

ул.Тихомирнова, 1, 7, 11, 19,

ул.Ульянова-Ленина, 11, 15,

пр.Универсиады, 10, 12, 14, 16,

ул.Университетская, четные номера домов от №2/53 по 10/48, нечетные номера домов от №5/37 по №11/46,

ул.Федосеевская, нечетные номера домов от №1а по №39, четные номера домов от №36 по №58,

ул.Хади Такташа, 1, 2, 24, 26, 26а, 28, 30, 47, 49,

ул.Чернышевского, нечетные номера домов от №17/38 по №23/25, четные номера домов от №10/6 по 18/23,

Щербаковский переулок, 7,

ул.Япеева, 19,

в домах по улицам Баумана, Ново-Песочная, Островского, Право-Булачная, Профсоюзная.

Это связано с работам по подключению водопроводом.

Вчера в казанском поселке Залесный на территории частного сектора вблизи улицы Актанышской произошла авария на наружных сетях водоснабжения. Из-за без воды остались два многоквартирных дома и частные дома на данной улице.

