В Челнах зарегистрировали резкий рост заболеваемости ОРВИ

В Набережных Челнах растет заболеваемость ОРВИ. В городе зарегистрировали 3 842 случая. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 1,5 раза.

Случаев гриппа в городе не зарегистрировали. Показатель заболеваемости ОРВИ в Набережных Челнах составил 73,1 случая на 10 тысяч населения, что выше уровня среднемноголетних показателей в 1,9 раза, пишут «Челнинские известия».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

О росте заболеваемости ОРВИ в Челнах сообщали еще в начале августа.

По данным мэрии автограда, сейчас в городе зафиксировано 3 586 случаев COVID-19. От инфекции первым компонентом привились 124 279 человек, вторым — 108 380.

Татьяна Леухина