Сегодня последний день, когда можно подать заявление о голосовании по месту нахождения

Сегодня, 13 сентября, последний день приема заявлений о голосовании по месту фактического нахождения. На данный момент заявления о голосовании по технологии «Мобильный избиратель» подали 16 855 татарстанцев.

Подать заявление на участие в выборах не по месту регистрации можно через портал госуслуг, в офисах МФЦ Татарстана, в территориальных и участковых комиссиях республики.

Для заявления необходимо выбрать удобный для себя избирательный участок через телеграм-бот «Мой избирательный участок», сайт ЦИК РФ или на сайте мойголос.онлайн.

В Казани на 463 избирательных участках пройдут всероссийские выборы в Госдуму РФ, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ по Азинскому одномандатному избирательному округу №15 и Казгордумы по Академическому №4 и Липатовскому №20 избирательным округам с 17 по 19 сентября.

Ольга Плешкова