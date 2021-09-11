Роскосмос опубликовал снимок Москвы с орбиты, поздравив столицу с Днем города
Роскосмос поздравил Москву с 874-летием, напомнив, что столица России является ведущим центром ракетно-космической промышленности.
«Поздравляем с Днем города Москвы! Москва — ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны. В столице расположено свыше 40 предприятий отрасли», — говорится в сообщении.
Поздравляем с Днем города Москвы!#Москва — ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны. В столице расположено свыше 40 предприятий отрасли. Больше 100 000 людей труда и науки внесли свой вклад в становление космической эры! pic.twitter.com/SFpaMWigA5— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 10, 2021
Свыше 100 тыс. людей труда и науки в Москве внесли свой вклад в становление космической эры, добавили в Роскосмосе.
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