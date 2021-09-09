В Госдуме предложили распустить российские органы опеки

Российские органы опеки на сегодняшний день «абсолютно не отвечают запросам общества», поэтому их надо распустить и создать новую службу. С таким предложением выступил вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой.

Он считает, что реформировать органы опеки, ставшие бюрократической машиной, уже невозможно. В стране необходимо создать службу, «которая действительно отвечала бы значению этого слова, защите интересов семьи со стороны государства», заявил Толстой.

Он добавил, что бывшие учительницы, сотрудницы правоохранительных органов, которые работают в органах опеки в маленьких городах и селах, стараются выполнить некий план по изъятию детей из семей. «Зачем нужны такие органы?» — задался вопросом Толстой.

«Уверен, что нам удастся остановить этот беспредел, когда государство в лице органов опеки вмешивается в дела семьи, когда изымаются дети из семей, когда рушатся человеческие судьбы в угоду мнимым показателям и цифрам в их отчетах», — цитирует депутата ТАСС.

Татьяна Демина