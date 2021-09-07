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Умер организатор церемонии открытия и закрытия летней Универсиады в Казани Борис Краснов

10:30, 07.09.2021
Умер организатор церемонии открытия и закрытия летней Универсиады в Казани Борис Краснов
Фото: wikipedia.org / Kazaneer (церемония открытия Универсиады в Казани)

Российский художник-сценограф Борис Краснов умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил его адвокат Александр Добровинский.

Он умер от последствий перенесенного инсульта, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

Борис Краснов (Ройтер) родился 22 января 1961 года в Киеве. Он поставил более 170 постановок в ведущих театрах СССР. С 1991 года режиссировал «Рождественские встречи Аллы Пугачевой» и шоу Валерия Леонтьева. Краснов занимался организацией церемонии открытия и закрытия Универсиады в Казани, которая проходила в 2013 году.

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