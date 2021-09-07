Умер организатор церемонии открытия и закрытия летней Универсиады в Казани Борис Краснов
Российский художник-сценограф Борис Краснов умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил его адвокат Александр Добровинский.
Он умер от последствий перенесенного инсульта, передает «РИА Новости».
Борис Краснов (Ройтер) родился 22 января 1961 года в Киеве. Он поставил более 170 постановок в ведущих театрах СССР. С 1991 года режиссировал «Рождественские встречи Аллы Пугачевой» и шоу Валерия Леонтьева. Краснов занимался организацией церемонии открытия и закрытия Универсиады в Казани, которая проходила в 2013 году.ОбществоКультура Татарстан
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