Рогозин заявил, что Россия готова отразить нападение в космосе

Россия готова к отражению любого нападения, в том числе и в космосе, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос, готова ли страна к войне в космическом пространстве.



«Если говорить о войнах будущего и о тех прогнозах, которые дают аналитики, серьезная война, если она когда-нибудь, не дай Бог, начнется, начнется именно в космосе», — рассказал он. Такой конфликт начнется с уничтожения орбитальной группировки противника, уточнил Рогозин.

Поводом к войне может стать боевое воздействие на космический аппарат, особенно если тот относится к военной группировке. Поэтому на многих из них установлены системы идентификации, которые позволяют точно выявить источник повреждения: было ли это воздействие постороннего человека или виной всему метеорит либо внутренняя поломка, рассказал Рогозин в интервью «Газете.ру».

«Это надо очень четко отслеживать, потому что, если США, Россия или Китай поймут, что на его космический аппарат напали, это, по сути, нападение на страну», — добавил глава Роскосмоса.

Напомним, Рогозин сообщил, что власти России готовы предоставить лицензию на космическую деятельность любой частной компании и могут обеспечить ее специалистами, дать необходимые рекомендации и инструкции. «Конечно, мы будем заставлять эти частные компании уважать стандарты безопасности, которые, что называется, кровью написаны», — уточнил он.



Татьяна Демина